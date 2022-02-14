Украина получит от США миллиард долларов [ Редактировать ]
Источник: НБУ
США намерены предложить Украине гарантии суверенного долга на сумму $1 млрд. Об этом сообщил в Twitter журналист телеканала Fox News Чад Перграм.
Об этом утром 14 февраля в ходе брифинге сообщил некоторым членам Палаты представителей Конгресса США помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Журналист утверждает, что Вашингтон намерен предпринять такой шаг, чтобы помочь Украине, экономика которой уже пострадала из-за паники, вызванной угрозой российского вторжения, и успокоить Киев.
Напомним, что Еврокомиссия утвердила выделение Украине программы макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро. Деньги будут переведены Киеву двумя траншами по 600 млн евро сразу после одобрения программы Европарламентом и Советом ЕС.
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