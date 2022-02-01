Еврокомиссия выделила Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Еврокомиссия утвердила выделение Украине программы макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро. Об этом сообщила 1 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Деньги будут переведены Киеву двумя траншами по 600 млн евро сразу после одобрения программы Европарламентом и Советом ЕС.
Еврокомиссия выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Я призываю Европарламент и Совет ЕС одобрить [это решение] в кратчайшие сроки, чтобы мы смогли перевести первый транш помощи 600 млн евро как можно раньше.
Согласно заявлению Еврокомиссии, эти средства будут выделены в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Второй кредитный транш 600 млн евро по этой программе должен быть предоставлен Украине в течение года "после оценки результатов действий правительства Украины по ряду ключевых направлений".
Большая часть средств, предоставляемых в рамках программ макрофинансовой помощи ЕС, направлена на обслуживание государственного долга Украины.
Напомним, что Канада выделит Украине 340 млн канадских долларов ($268 млн) военной помощи для продолжения операции военных советников UNIFIER, которую правительство Канады проводит в Украине. Между странами достигнута договоренность об обмене разведывательной информацией.
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