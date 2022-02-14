Стремление Украины стать членом НАТО закреплено в Конституции, оно остается неизменным, но решение членства в Альянсе зависит не только от нашей страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга по результатам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

От нас нет сигнала, что членство в НАТО не является нашей целью... Не все, к сожалению, зависит от Украины. Желание Украины относительно Евросоюза, укрепления своих границ, будущего Альянса, наших амбиций вы прекрасно знаете.

По словам главы государства, членство Украины в НАТО способствовало бы обеспечению безопасности и территориальной целостности нашего государства. И если бы решение этого вопроса зависело только от Украины, "мы бы расставляли точки над и" в очень короткие сроки. Однако политика "открытых дверей" НАТО - это путь без конкретных сроков.

Считаю, мы должны двигаться по тому пути, который выбрали. Все равно на этом пути самое главное, чтобы наша армия была мощной. А куда этот путь приведет и когда - посмотрим.

Напомним, что ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в интервью BBC Radio 5, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.