Володимир Зеленський та Олаф Шольц провели спільний брифінг перед журналістами [ Редактировать ]
Німеччина стоїть пліч-о-пліч, на боці України. Таким став головний посил звернення німецького канцлера Олафа Шольца до журналістів, на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським, після завершення переговорів під час першого офіційного візиту канцлера в Україну.
Німецький лідер наголосив, що його країна підтримувала Україну як ніхто інший, повідомив про черговий кредит Києву на 150 млн євро. Що ж до потенційної загрози з боку РФ, Шольц підкреслив такі тези: Москва не має причин для нарощування військового потенціалу на кордонах з Україною, Німеччина шукатиме дипломатичного рішення в Нормандському форматі, але й додав, що подальша агресія Росії проти України спричинить серйозні політичні, економічні та геостратегічні наслідки для РФ.
Олаф Шольц, Федеральний канцлер Німеччини:
Німеччина підтримує Україну багато років "словом і діями", жодна країна у світі не підтримувала Україну за останні вісім років так сильно фінансово і таким чином ми зробили українську економіку більш незалежною від іноземного впливу. І я можу вас впевнити, що ми будемо продовжувати цю підтримку.
Володимир Зеленський, президент України:
Україна - це безпека Європи й спільними зусиллями ми зможемо знайти шляхи, як захистити наш спільний дім. Завтра канцлер буде в Москві, пан Шольц буде представляти німецьку позицію, але і об'єднану позицію усієї трансатлантичної спільноти, пріоритетом для якої є незалежність, суверенітет, територіальна цілісність України.
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