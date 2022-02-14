Німеччина стоїть пліч-о-пліч, на боці України. Таким став головний посил звернення німецького канцлера Олафа Шольца до журналістів, на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським, після завершення переговорів під час першого офіційного візиту канцлера в Україну.

Німецький лідер наголосив, що його країна підтримувала Україну як ніхто інший, повідомив про черговий кредит Києву на 150 млн євро. Що ж до потенційної загрози з боку РФ, Шольц підкреслив такі тези: Москва не має причин для нарощування військового потенціалу на кордонах з Україною, Німеччина шукатиме дипломатичного рішення в Нормандському форматі, але й додав, що подальша агресія Росії проти України спричинить серйозні політичні, економічні та геостратегічні наслідки для РФ.

Олаф Шольц, Федеральний канцлер Німеччини:

Німеччина підтримує Україну багато років "словом і діями", жодна країна у світі не підтримувала Україну за останні вісім років так сильно фінансово і таким чином ми зробили українську економіку більш незалежною від іноземного впливу. І я можу вас впевнити, що ми будемо продовжувати цю підтримку.

Володимир Зеленський, президент України: