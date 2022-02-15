Кинокомпания Marvel опубликовала трейлер нового супергеройского фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Ранее этом ролик показывали в кинотеатрах после титров "Человека-паука: Нет пути домой".

Действие ленты разворачивается после событий фильма "Человек-паук: Нет пути домой", где колдун Доктор Стрэндж (Камбербэтч) своим заклинанием нарушил пространственно-временной континуум. И хотя затем он смог многое исправить, оказалось, что не все.

Мир снова находится на грани катастрофы. Стрэнджу предстоит ее остановить и сразиться с новыми врагами, в том числе суперзлодеем Мордо и темной версией самого себя. В этом Верховному магу помогут Вонг (Бенедикт Вонг) и Ванда Максимофф, она же Алая Ведьма (Элизабет Олсен).

Режиссер картины - Сэм Рейми, снявший трилогию о Человеке-пауке с Тоби Магуайром и хоррор "Зловещие мертвецы". Он заменил Скотта Дерриксона - режиссера первого фильма о Докторе Стнэндже, вышедшего в 2016 году.

​В картине снялись Бенедикт Камбербэтч, Рейчел МакАдамс, Элизабет Олсен, Чиветель Эджофор, Майкл Сталберг и Бенедикт Вонг. В качестве режиссера выступил Сэм Рэйми.

Мировая премьера фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" запланирована на 6 мая 2022 года.

Напомним, что ранее вышел трейлер продолжения мультфильма "История игрушек".