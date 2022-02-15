Канцлер Германии Олаф Шольц сомневается в расширении НАТО в ближайшем будущем. По крайней мере, пока он занимает пост немецкого канцлера.

"Расширение (НАТО, - ред.) не планируется, не обсуждается, его нету на повестке дня. Нам не придется этой темой заниматься, пока каждый из нас находится на своем посту. Я не знаю, сколько будет оставаться президент (Путин, - ред.) на своем посту, я думаю, это может быть долго, но не вечно. Мы этим заниматься не будем", - сказал Шольц на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

По его словам, нужно добиться того, чтобы никому в Европе не пришлось отказываться от своих политических принципов.

В свою очередь президент России заявил, что Российская Федерация готова продлить транзит газа через Украину после 2024 года.

"Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает действующий контракт на транзит через эту страну. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно. А сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии", - отметил Путин.

Президент США Джо Байден заявил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, что две страны "идут нога в ногу". В частности, в противостоянии России из-за Украины.

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