Кабинет министров Украины решил провести плановую индексацию пенсий с 1 марта 2022 года с коэффициентом 1,14. Это касается пенсий, назначенных до 2019 года, а минимальный размер повышения составит 100 гривен.

Документом с 1 марта 2022 года увеличивается на коэффициент 1,14:

показатель средней заработной платы, который учитывается для расчета пенсии,

пенсии военнослужащим,

пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы,

размеры ежемесячных компенсационных выплат лицам в возрасте от 80 лет (которые получают 500 гривен) и лицам в возрасте от 75 лет (которые получают 400 гривен).

Кроме того, предполагается с 1 марта 2022 года:

повысить минимальную пенсионную выплату для лиц, которые имеют длительный страховой стаж (30/35 лет, соответственно, для женщин и для мужчин), и для лиц с инвалидностью І группы, до 2 300 грн и установить минимальную пенсионную выплату для неработающих лиц со страховым стажем меньшей продолжительности на уровне 2 100 гривен;

установить минимальный размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь, на уровне 2 100 гривен;

увеличить помощь на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье, с 1700 до 2 100 гривен;

установить к пенсиям, назначенным по обращениям, поступившим по 31 декабря 2021 года, которые не повышались с 1 марта 2022 года, ежемесячную доплату в размере 135 грн;

установить ежемесячную доплату к пенсии, если размер повышения в результате перерасчета пенсий не достигает 100 грн, в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Отметим, в 2022 году в Украине многим категориям населения поднимут пенсии.

Минимальная пенсия для людей в возрасте от 70 лет, имеющих стаж 30-35 лет, лет поднимется до 3 тысяч гривен. Увеличение выплат будет поэтапным.

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