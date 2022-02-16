Украинка попалась на допинге на Олимпиаде-2022 [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Международное агентство допинг-тестирования отстранило украинку Валентину Каминскую от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года. В организме лыжницы обнаружили запрещенные препараты.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Взятая 10 февраля допинг-проба спортсменки оказалась положительной. Анализ показал в крови Каминской следы местеролона, метилгексанамина и гептаминола. Они входят в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов.
Украинка уже проинформирована о подозрении в нарушении антидопинговых правил. На время расследования ее отстранили от соревнований.
Лыжница может оспорить решение агентства в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS). Кроме того, он имеет право требовать анализа пробы B.
Что известно о Валентине Каминской
Родилась в Могилеве и до 2018 года защищала цвета Беларуси. Участница Олимпиад в Сочи и Пхенчхане.
За сборную Украины начала выступать в ноябре 2018 года. Главная специализация – спринтерские гонки.
34-летняя Каминская на Олимпиаде в Пекине приняла участие в спринте и гонке классическbv стилем. В обоих случаях она финишировала за пределами топ-50. В лыжной эстафете сборная Украины с Каминской в составе была дисквалифицирована за отставание на круг.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что российский спортсмен-триатлонист Игорь Полянский сдал допинг-тест, который подтвердил нечестную игру во время Олимпийских игр-2020.
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