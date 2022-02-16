Realme представила смартфоны 9 Pro и 9 Pro Plus [ Редактировать ]
Источник: GSMarena
Компания Realme представила два новых смартфона - модели 9 Pro и 9 Pro Plus.
Базовый вариант Realme 9 Pro получил чип Snapdragon 695 от Qualcomm, 6 или 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, а также 6,6-дюймовый IPS-дисплей разрешением Full HD+ (1080x2412 точек) с частотой обновления 120 Гц.
Гаджет оснащен 16-Мп фронтальной камерой и основным модулем, включающим три объектива - на 50 Мп с оптической стабилизацией, широкоугольный 8 Мп и макрообъектив 2 Мп. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 33 Вт.
Realme 9 Pro Plus оснащается процессором MediaTek Dimensity 920 5G, который сочетается с 6 Гб или с 8 Гб оперативной и 128 Гб или 256 Гб встроенной памяти.
Смартфон получил имеет 6,4-дюймовый Super AMOLED экран разрешением Full HD+ (1080x2400 точек) с частотой обновления 90 Гц. В том, что касается камер, версия 9 Pro Plus аналогична 9 Pro. Батарея на 4500 мАч может работать с быстрой зарядкой 60 Вт - SuperDart. Особенностью Realme 9 Pro Plus стал изменяющийся цвет корпуса - одна из версий смартфона имеет фотохромное стекло, которое на солнце меняет цвет с синего на розовый.
Realme 9 Pro Plus получил 6,4-дюймовый экран Super AMOLED формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Смартфон Realme 9 Pro, в свою очередь, оборудован 6,6-дюймовым экраном IPS с частотой обновления 120 Гц.
Обе модели работают на операционной системе Android 12. Продажи новых смартфонов начнутся в феврале 2022 года.
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