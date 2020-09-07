4 сентября 2020 на международной выставке потребительской техники IFA 2020, Realme впервые провел "Бренд-конференцию 2020". Realme впервые за свою 2-летнюю историю участвует на важной европейской выставке.

Просмотрев впечатляющий рост и большие усилия, направленные на достижение ключевых принципов компании - "Dare to Expand" и "Dare to Thrive" - Realme поделилась своей будущей стратегией бренда и планами новых продуктов и их глобального запуска.

"Dare to Expand" и "Dare to Thrive"

Принципы, которыми пользуется Realme - создавать смартфоны и AIoT-продукты высокого качества, демонстрировать первоклассную производительность, отвечать запросам молодежи, похвастаться дизайном, внедрять новые стандарты в индустрии, и главное - иметь доступную цену.

Стратегия Realme "Смартфон + AIoT", которой компания пользовалась в течение 2 лет, стала основой для запуска линейки продуктов, которые покрывают каждый ценовой сегмент - от бюджетных смартфонов до флагманов.

Realme планирует продолжить имплементировать последние технологии и свои разработки в еще больший спектр ценовых сегментов для того, чтобы качество работы всех комплектующих производства компании превзошло ожидания потребителей.

"Мы считаем принципиально важным обеспечивать выход высококачественных продуктов с показателями, постоянно совершенствуются и улучшаются, и дизайном, вводит новые тренды в индустрии, а также способствуют улучшению качества жизни в режиме "смарт".

После успешного старта нашего бренда в Индии и Юго-Восточной Азии и на других рынках, Realme сосредоточится на европейском и китайском рынках, а также запустится в Латинской Америке, чтобы привлечь к нашему сообществу, готовой решиться на невозможное, еще больше молодежи!" – заявил основатель и CEO Realme Скай Ли.

Рекорды на мобильном рынке

Что касается 5G-продуктов, то Realme стремится сделать новые технологии флагманских девайсов, доступными для каждого.

В частности, Realme стал первым брендом в мире, который представил pop-up камеру в смартфоне в ценовом сегменте до 200 долларов, а также первым брендом, который выпустил смартфон с 64-мегапиксельной Quad Camera.

Запуск серии смартфонов Realme 7 Series станет первым случаем интеграции технологии подзарядки 65W SuperDart Charge в смартфон средней ценовой категории. Таким образом, три основные продуктовые сегменты 5G-смартфонов Realme смогут удовлетворить запросы различных аудиторий:

- Realme C Series, главными преимуществами станут мегадисплей и мегабатарея — это удовлетворит запросы аудитории, что искать качественный смартфон для развлечений;

- Realme Number Series - пример сверхбыстрой зарядки, качества изображения, а также образец трендового эргономичного дизайна, легче и тоньше других моделей. Эти смартфоны лучше всего подойдут для молодежи и помогут дополнить их яркую личность.

3 сентября компания запустила Realme 7 Series с 64-мегапиксельной камерой 2-го поколения и системой зарядки SuperDart Charge в Индии.

Кроме того, Realme 7 Series первыми в мире прошли проверку на верификацию надежности смартфонов, введенную международным концерном TÜV Rheinland;

- Realme Narzo Series создан для пользователей, которым важна скорость и производительность работы смартфонов в онлайн-играх. Realme Narzo 10 series стал девайсом, в котором первыми появились процессоры Helio G70 and G80. Кроме того, Realme ближайшее время представит Narzo 20 series - серию смартфонов, которые по мощности и качеству работы превзойдут Realme 10 Series.

Также, начиная с 2020 года, Realme как популяризатор 5G-технологии, запускает серию сверхсовременных 5G-смартфонов. В течение 2-3 лет Realme расширит выпуск 5G-продуктов и обеспечит глобальное развертывание технологии в статусе ее локомотива:

- Realme V Series в первую очередь предназначен для решения проблемы быстрой разрядки батареи в эру 5G. Смартфон оборудован технологией быстрой зарядки и мегабатареей, которые улучшат опыт использования 5G.

Realme V5, оборудован батареей мощностью 5000 мАч и технологии подзарядки 30W Dart Charge, в августе уже поступил в продажу в Китае. Realme V3, который поступит в продажу в сентябре, разработанный для популяризации технологии 5G в ценовом сегменте до 150 долларов.

- Realme X Series позиционируется как легкий и тонкий, но мощный 5G-флагман. Как и все модели, он будет разработан с использованием современных технологий, и в сочетании с мастерством дизайнеров Realme станет смартфоном, который позволит молодежи получить уникальные ощущения от пользования.

Недавно были запущены Realme X7 и X7 Pro, которые справедливо можно назвать выбором №1 среди 5G-флагманов, с 120 Гц AMOLED-экраном и технологией зарядки 65W SuperDart Charge.

Кроме смартфонов, Realme также представляет высокотехнологичные AIoT-девайсы и запускает продуктовую стратегию "1 + 4 + N":

- 1 ядро ​​(Core): Realme позиционирует смартфон как ядро ​​AIoT-экосистемы, которое поможет соединять, менять и управлять всеми AIoT-продуктами с помощью приложения Realme Link;

- 4 Smart-центры (Smart Hubs): Realme позиционирует Smart TV, Smart Speaker, Smart Watch и Smart Earphone как 4 главные центры, которые помогут пользователям управлять еще большим количеством AIoT-продуктов вместе со смартфонами;

- AIoT-продукты N: "N" отражает стремление Realme создавать и внедрять множество новых AIoT-девайсов, а также трендовых lifestyle-продуктов для фанатов бренда. Realme стремится построить вокруг своих продуктов настоящее сообщество молодых и ярких пользователей.

Realme фокусируется на внедрении стратегии "1 + 4 + N" для запуска более 50 AIoT-продуктов в 2020 году и 100 продуктов в 2021 году. Цель Realme - сделать AIoT частью повседневной жизни, сделав аксессуары доступными по цене и легкими в использовании.

Кроме этого, в 4-м квартале 2020 Realme запустит еще больше невероятных AIoT-продуктов для совершенствования smart-экосистемы.

Среди них - первый 55-дюймовый телевизор с широкой цветовой гаммой, беспроводные и TWS ANC-наушники, смартфоны - флагманский смартфон и смартфон в среднем ценовом сегменте, smart-камеру и smart-лампочку.

"Решайся на невозможное" - Realme молодой и бесстрашный

2018-й был годом высококонкурентной атмосферы в индустрии смартфонов. Общаясь с молодежью по всему миру, Скай Ли (Sky Li) понял, что молодым пользователям было достаточно сложно приобрести хороший смартфон, отвечающий их требованиям.

Поэтому Скай Ли вместе с командой решил выйти за пределы своей зоны комфорта, оставив предыдущий успех, и основал новую компанию для создания качественных и доступных продуктов для молодежи.

Цель Realme - создавать высококачественную продукцию, которая превышает ожидания пользователей, для достижения быстрого роста и получения лидерства в отрасли. Как популяризатор передовых технологий, компания Realme была среди первых, кто выпустила смартфон с системой быстрой зарядки UltraDart мощностью 125 Вт и 64-мегапиксельную Quad Camera.

Realme создала первый в мире смартфон с процессорами Helio G70 и G80. Более того, Realme является лидером 5G-девайсов на многих рынках и первым брендом, который выпустил флагманский 5G-смартфон с процессором Snapdragon 865 в Индии и Таиланде.

Кроме того, студия дизайна Realme сотрудничает с ведущими мировыми дизайнерами и художниками для внедрения последних тенденций в технологическую индустрию - например Наото Фукасава (Naoto Fukasawa) и Хосе Леви (José Levy).

С верой в стратегию "Dare to Leap" ("Решайся на невозможное") Realme молодая, бесстрашная и жаждущая новых свершений компания.

Планы на будущее

Усилия, которые в течение 2 лет прилагала Realme, помогли компании достичь убедительных результатов, и уже четыре квартала подряд бренд смартфонов отмечается как то, что быстро растет, прочно занимая 7 место в мире.

На сегодня Realme-сообщество насчитывает 45 млн пользователей, бренд представлен в 61 стране мира и входит в ТОП-4 в Австралии, ТОП-5 в Сингапуре, ТОП-4 в Индии и ТОП-4 в Северо-Восточной Азии.

IFA станет точкой отсчета для Realme - теперь Европа является основным стратегическим рынком, а Латинская Америка - регион, где компания официально запустится в ближайшее время.

Двухлетнее путешествие компании свидетельствует о значительных достижениях бренда Realme в передовых продуктах AIoT с дизайном, формирует тенденции в области производства техники.

В будущем компания Realme продолжать выходить за пределы привычного в индустрии и превосходить саму себя, чтобы быть не просто лучше, а лучшими среди лучших.

Со стремлением предоставлять продукты премиального качества, которые будут опережать ожидания молодой аудитории, Realme планирует ежегодно достигать показателя в 100 млн проданных смартфонов, и твердо удерживать позиции самого популярного бренда.

Лучший результат для Realme - постоянное достижение высоких отличий от своих пользователей!

Напомним, что ранее Apple стала самой дорогой компанией в мире стоимостью в $2 трлн. Также недавно "счастливый" номер телефона продали за 300 тысяч долларов.