Xiaomi представила новый смартфон Redmi 10 [ Редактировать ]
Источник: Xiaomi
Компания Xiaomi представила новый смартфон - модель среднего ценового сегмента Redmi 10.
Гаджет получила процессор MediaTek Helio G88 и 6,5-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ (2400x1080 точек). Предусмотрены версии с 4 Гб оперативной и 64 или 128 Гб встроенной памяти. Смартфон имеет фронтальную камеру на 8 Мп и основной блок, включающий объектив 50 Мп, сверхширокоугольный объектив 8 Мп, а также макрообъектив и датчик глубины по 2 Мп.
Особенностями Redmi 10 стали разъем для карт памяти microSD, 3,5-миллиметровый аудиоразъем, ИК-порт и FM-тюнер, а также модуль NFC. Новинка имеет аккумулятор 5000 мА•ч с поддержкой зарядки 18 Вт. Новый гаджет на рынок выйдет с операционной системой Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5.
Сроки начала продаж и стоимость пока не названы.
Напомним что ранее Xiaomi представила новую линейку смартфонов Redmi Note 11.
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