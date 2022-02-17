В США сделали тревожное заявление по ситуации в Украине [ Редактировать ]
В Соединенных Штатах Америки обеспокоены сложившейся ситуацией вокруг Украины и Вашингтон делает все для урегулирования создавшегося кризиса. Об этом на брифинге заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс.
По его словам, в настоящее время США не видят деэскалации со стороны России, при этом на границу с Украиной прибывают все больше российских сил.
В последние недели и даже в последние дни мы наблюдаем обратное: на границе больше, а не меньше российских сил. И они выдвигаются, соответственно, на боевые позиции. Это вызывает глубокую озабоченность.
Отмечается, что в последнее время "российские официальные лица и российские СМИ распространяли в прессе многочисленные истории, любая из которых могла быть использована в качестве предлога для вторжения". Особую обеспокоенность американских властей вызвали заявления российской стороны о "геноциде" на Донбассе.
Читайте также, США намерены предложить Украине гарантии суверенного долга на сумму $1 млрд. Вашингтон намерен предпринять такой шаг, чтобы помочь Украине, экономика которой уже пострадала из-за паники, вызванной угрозой российского вторжения, и успокоить Киев.
Кроме того, в Киев прибыли два самолета с военной помощью от США. В частности, Украина получила новые "Джавелины", всего на сегодня мы получили 15 птиц с военной помощью от Соединенных Штатов Америки, вес военной помощи составляет около 130 тонн.
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