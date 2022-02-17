На территории Украины за минувшие сутки сделали более 66 тысяч прививок от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, с начала кампании по вакцинации от COVID-19 привили 15 631 689 человек. Из них получили первую дозу - 15 631 687 человек, получили две дозы - 15 043 831 человек, дополнительную дозу - 25 353 человека, а бустерную - 617 082. Всего проведено 31 317 953 прививки.

Отмечается, что за 24 часа в Украине 66 082 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 18 504 человека, вторую дозу - 28 948 человек, дополнительную дозу получили 606 человек, а бустерную - 18 024.

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