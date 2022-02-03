Великобритания одобрила пятую вакцину против COVID-19, разработанная американской компанией Novavax. В клинических испытаниях было доказано, что продукт Novavax, известный под торговой маркой Nuvaxovid, на 89% эффективен против коронавируса, сообщает BBC.

Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании заявило, что вакцина безопасна в качестве первой и второй дозы для взрослых. В настоящее время на заводе в Тиссайде производятся миллионы доз вакцины.

Министр здравоохранения Саджид Джавид говорит, что независимые ученые из Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации теперь рассмотрят возможность его использования.

После этого вакцину можно будет сразу же использовать в рамках британской программы бесплатной вакцинации.

Nuvaxovid от Novavax

Поскольку 91% населения Великобритании уже получили двойную вакцинацию, вероятно, что она будет использована позже в этом году в рамках возможной осенней или зимней бустерной вакцинации.

Прежде чем это произойдет, Novavax потребуется дополнительное разрешение от британского регулятора лекарственных средств.

В декабре Novavax заявила, что две дозы также были эффективны для создания иммунного ответа против ныне доминирующего варианта штамма Omicron, впервые обнаруженного в Южной Африке. Компания также начала работу над отдельной вакциной, нацеленной конкретно против Omicron.

Иммунная реакция

Прививка, белковая адъювантная вакцина, основана на технологии, которая десятилетиями использовалась для защиты людей от таких заболеваний, как гепатит и опоясывающий лишай.

Nuvaxovid доставляет копии спайкового белка на поверхность вируса непосредственно в клетки человека, стимулируя иммунную систему к выработке антител и Т-клеток. Дополнительный ингредиент – адъювант – помогает усилить иммунный ответ.

Ученые говорят, что такой подход упрощает производство, чем некоторые другие вакцины, и означает, что ее можно хранить в обычном холодильнике.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как защита от вакцины Covishield ослабевает через три месяца.