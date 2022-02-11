В Министерстве здравоохранения Украины напомнили гражданам о правилах, согласно которым дети могут быть иммунизированы от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель министра Мария Карчевич.

Таким образом, в стране несовершеннолетние могут получить прививку препаратом от компании Pfizer. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США она на 93% эффективна в борьбе с COVID-19.

Напомню, что в Украине дети от 12 лет могут привиться против COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, на средину октября 2021 года она (вакцина Pfizer, - Ред.) на 93% эффективна против госпитализации подростков возрастом от 12 до 18 лет.

Отмечается, что в Минздраве напомнили, что для иммунизации ребенка, нужно обратиться в центр вакцинации. Кроме того, с собой необходимо иметь:

Свидетельство о рождении (детям от 12 до 13 лет) или паспорт;

Идентификационный код;

Согласие одного из родителей или опекуна (для детей от 12 до 13 лет).

Читайте также, с 7 февраля стартовали выплаты 1 тысячи гривен гражданам Украины от 14 лет, имеющим "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия". "ПриватБанк" начал оформление специальных цифровых карт еПоддержка.

Кроме того, Великобритания одобрила пятую вакцину против COVID-19, разработанная американской компанией Novavax. В клинических испытаниях было доказано, что продукт Novavax, известный под торговой маркой Nuvaxovid, на 89% эффективен против коронавируса.