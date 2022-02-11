В Минздраве рассказали о вакцинации детей от коронавируса [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения Украины напомнили гражданам о правилах, согласно которым дети могут быть иммунизированы от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель министра Мария Карчевич.
Таким образом, в стране несовершеннолетние могут получить прививку препаратом от компании Pfizer. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США она на 93% эффективна в борьбе с COVID-19.
Напомню, что в Украине дети от 12 лет могут привиться против COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, на средину октября 2021 года она (вакцина Pfizer, - Ред.) на 93% эффективна против госпитализации подростков возрастом от 12 до 18 лет.
Отмечается, что в Минздраве напомнили, что для иммунизации ребенка, нужно обратиться в центр вакцинации. Кроме того, с собой необходимо иметь:
- Свидетельство о рождении (детям от 12 до 13 лет) или паспорт;
- Идентификационный код;
- Согласие одного из родителей или опекуна (для детей от 12 до 13 лет).
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Кроме того, Великобритания одобрила пятую вакцину против COVID-19, разработанная американской компанией Novavax. В клинических испытаниях было доказано, что продукт Novavax, известный под торговой маркой Nuvaxovid, на 89% эффективен против коронавируса.
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