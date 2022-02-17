В Киеве снова протестуют ФОПы: центр города перекрыт [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
В центре Киева снова протестуют представители движения SaveФОП. Перекрыто движение транспорта на улице Крещатик.
Сейчас протестующие на Крещатике. Как ранее анонсировали организаторы акции, митинг будет и под зданием Верховной Рады Украины.
Правоохранители протестующих оттеснили от дороги.
Отметим, движение SaveФОП уже два года протестует против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.
Напомним, в Киеве 25 января заблокирован весь правительственный портал из-за акции SaveФОП. Митингующие требуют сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
В частности, предприниматели требуют принятия законопроектов №3853-1 и №3993, а также отменить требование использования программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями.
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