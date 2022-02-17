Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры. Он готов на "любой формат" переговоров.

Об этом президент Украины сообщил журналистам.

Зеленский заявил, что дипломатия начнется, когда "мы сядем за стол переговоров". Он заявил о готовности к "любому формату" переговоров, президент Украины готов к "прямым переговорам два с половиной года".

"Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, о двусторонних отношениях, поверьте мне, каждый раз мы фиксируем все эти выходы в медиа и каждый раз после этого мы делаем в том или другом виде запрос России, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться", - заявил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что когда украинское государство хочет говорить о своей независимости, у многих других стран есть какие-то "свои заинтересованности". По его словам, Украине очень сложно быть независимой.

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