У Мелітополі дівчинка місяць на лікарняному ліжку після падіння у школі [ Редактировать ]
Ішла на уроки, а опинилася в травматології. У Мелітополі дівчинка-підліток місяць - на лікарняному ліжку після того, як упала поблизу школи. У дитини - перелом хребта! І мама в усьому винуватить дирекцію школи! Бо тротуар біля закладу - був слизьким і не почищеним. Що кажуть на це в самій школі? - наша Інна Гогой розкаже.
Лежати, не рухаючись, на жорсткій рівній поверхні - для одинадцятирічної Насті - зараз найдієвіша терапія. У дівчинки компресійний перелом п'ятьох грудних хребців. Біда, розповідає школярка, прийшла, звідки її не чекали. Вранці йшла до школи, посковзнулася й упала.
Анастасія Тарасова, школярка:
Мы с мамой шли в школу, она меня держала за руку. Мы наступили на територию школы, я поскользнулась и упала. Мне было очень сильно больно, я не смогла дышать и говорить.
За кілька днів мама Насті повторно звернулися до медиків - і в дівчинки діагностували перелом хребта. Дитину ушпиталили до стаціонару, лікували два тижні - і тепер попереду тривала реабілітація.
Світлана Кухтіна, завідувачка ортопедо-травматологічного відділення Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні:
Які були надані рекомендації: Фіксація в корсеті попередньо до шести місяців з моменту травмування, положення сидячи через два місяці з моменту травмування, лікувальна гімнастика щодня, курс масажу через місяць - півтора.
Усі рекомендації лікарів Настя старанно виконує вдома.
Вероніка Тарасова, мати Насті:
На этой неделе в принципе нам уже можно встать на ножки, постоять, пробовать ходить. Как-то это все, она месяц лежит, это все тяжело ей дается. Очень болят ножки, она плачет.
Момент падіння школярки зафіксувала відеокамера. Мама дівчинки стверджує: того дня дорога поблизу школи була слизькою, і не розуміє, чому ділянку не посипали.
Вероніка Тарасова, мати Насті Тарасової:
Это территория школы, не было посыпано. Как только упала Настя вышел дворник и начал посыпать ей под ноги песок.
У школі виправдовуються: мовляв, за кілька днів до інциденту попереджали учнів і батьків, щоб не заходили в будівлю через центральні двері.
Ірина Ясиновська, заступниця директора Мелітопольської школи №15:
2-3 дні вони ходили по зовсім іншому шляху. Це говорилося батькам, учням, вони ходили, там було прописано, як вони заходять до школи в бокові наші двері.
Усі обставини нещасного випадку взялася з'ясовувати спецкомісія.
Михайло Семікін, заступник міського голови Мелітополя:
Наразі результати комісії говорять про те, що цей випадок стався з необережності, дівчина була з матусею, вони були біля школи й наразі ми чекаємо рішення комісії ВКК.
А щоб дівчинка не пропускала навчання - батьки разом з освітянами вирішують, як організувати дитині індивідуальні уроки.
Ірина Щербак, начальниця управління освіти Мелітопольської міської ради:
Є положення про педагогічний патронаж. Відповідно до положення педагогічного патронажу, мама буде з'ясовувати розклад, буде узгоджений - і викладачі будуть приходити додому і надавати дівчинці освітні послуги.
Мама Насті написала заяву до поліції. За фактом травмування школярки там відкрили кримінальне провадження. Нині слідчі з'ясовують усі обставини. А Настя хоче якнайшвидше одужати й повернутися до звичайного життя. Каже - вже скучила за однокласниками. А коли виросте, мріє стати хірургом, щоб допомагати іншим.
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Після падіння штукатурки на учня в жовтні, зробили підвісну стелю. Утім, довго вона не протрималася.
І це вже втретє.... У цьому ж кабінеті. Після падіння штукатурки на учня в жовтні, зробили підвісну стелю. Утім, довго вона не протрималася.
Марія - випускниця цього освітнього закладу. Пригадує - і кількадесят років тому чула обіцянки про будівництво нової школи.
Тріщить і розсипається. Підпирають і латають будівлю з усіх боків як можуть. Це школа в Давидівці, на Буковині. Роками влада змінювалась, а от обіцянки побудувати нову - жодна так і не виконала.
Тріщить і розсипається. Підпирають і латають будівлю з усіх боків як можуть. Це школа в Давидівці, на Буковині. Роками влада змінювалась, а от обіцянки побудувати нову - жодна так і не виконала.