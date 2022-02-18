Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги, в ходе которого они обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

Помимо этого собеседники выразили готовность ввести против России серьезные санкции, если она решится на эскалацию.

Они подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также готовность сделать так, что Россия понесет серьезные экономические издержки в случае дальнейшего вторжения на Украину.

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Кроме того, в четверг, 10 февраля, появилась информация о то, что министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс на этой неделе подпишет законопроект о самых жестких санкциях против России. После чего он будет направлен в парламент.