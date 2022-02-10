В четверг, 10 февраля, появилась информация о то, что министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс на этой неделе подпишет законопроект о самых жестких санкциях против России. После чего он будет направлен в парламент. Об этом сообщает The Guardian.

Документ должен был быть подписан до 10 февраля, однако в Министерстве иностранных дел Британии заявили о "задержке" не называя причин.

"Наш новый законопроект по санкциям будет подписан министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого будет представлен в парламенте", - пишет издание, ссылаясь на заявление МИД Британии.

Там напоминают, что это будет "самый жесткий" пакет санкций Великобритании против России.

Напомним, министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил о том, что в Евросоюзе согласован ряд санкций на случай вторжения России в Украину.

Ранее, 27 января, произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.

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