Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Джо Байденом. Беседа длилась час, сообщил в Twitter глава украинского государства.

Провел часовой телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Говорили о безопасности, экономике, существующих рисках, санкциях и российской агрессии. Подробности в ближайшее время.

В Белом доме сообщили, что лидеры двух стран согласились продолжить дипломатические усилия и сдерживания в ответ на "наращивание Россией военной мощи у границ Украины".

Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины.

Вчера, 12 февраля, американский лидер по телефону поговорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Байден дал понять, что Вашингтон готов к разному развитию ситуации вокруг Украины.

Напомним, что издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля. Об этом якобы заявил президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО. Президент Зеленский прокомментировал слухи о начале вторжения, заявив, что "риски есть".