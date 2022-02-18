На Донбассе обострение: в Минобороны сделали заявление [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Министр обороны Алексей Резников назвал обострение на Донбассе аномальными событиями, которые существенно отличаются с тем, что было в начале года. Об этом глава Минобороны заявил во время выступления в Раде.
Он считает, что одной из причин таких массированных обстрелов, провокаций со стороны России, было вчерашнее проведение Совбеза ООН.
"Вчера были зафиксированы аномальные события, которые заметно отличаются от того, что было с начала года и наша задача укротить эту аномалию, чтобы она не стала прологом для эскалации", - отметил Резников.
По его словам, с 1 января по 16 февраля включительно по линии соприкосновения со стороны временно оккупированных Россией территорий было зафиксировано 107 обстрелов позиций наших воинов и 4 обстрела населенных пунктов.
"Обычно фиксировалось от 2 до 5 нарушений в сутки, были периоды по несколько дней, когда не фиксировалось ни одного обстрела. В то время как за прошедшие сутки, 17 февраля враг произвел 60 обстрелов, из которых 43 из запрещенного оружия", - подчеркнул Резников.
Напомним, 17 февраля обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, пострадали два человека.
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