"Нафтогаз" імпортував уже майже 180 мільйонів кубометрів газу, а до кінця квітня планує закупити понад мільярд кубометрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, зараз законтрактовано 300 мільйонів кубів з постачанням у лютому та березні. Ще 600 мільйонів кубометрів "блакитного палива" українці планують імпортувати у квітні. Нагадаю, на початку лютого у Нафтогазі повідомляли, що компанія починає закачувати газ на наступний опалювальний сезон. Для цього вже підписано низку відповідних контрактів із постачальниками.