Президент Украины Владимир Зеленский направил делегацию на Донбасс из-за обострения в регионе - на фронт направятся депутаты и некоторые министры. Об этом сообщает секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также Данилов назвал условия, при которых украинские военные могут открывать огонь. Он в очередной раз подчеркнул, что Украина не давала никаких приказов о нападении на ОРДЛО, а информация о якобы силовом освобождении Донбасса не соответствует действительности.

Все это не соответствует действительности. Никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет... Такого указа в нашей стране быть не может. Все, что раздувается Россией, это попытка спровоцировать ВСУ на ответы, которые они очень хотят, чтобы мы предоставляли.

Отмечается, что наконец, Данилов сказал, что Украина не вынашивает планов по стабилизации ситуации на Донбассе. Он добавил, что паника - это сестра поражения.

Читайте также, силовые структуры Украины не видят признаков того, что Россия может в ближайшие дни начать широкомасштабное наступление. Данилов также призвал не "раздувать ситуацию", поскольку дестабилизация внутренней ситуации в стране играет на руку противнику.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги важного политического дня. Начали с заседания президиума Конгресса местных и региональных властей, на котором обсудили множество актуальных вопросов, которые стояли на повестке дня.

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