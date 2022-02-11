В пятницу, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги важного политического дня. Об этом он написал на своей страница в Telegram.

Насыщенный день в украинском Харькове.

По его словам, начали с заседания президиума Конгресса местных и региональных властей, на котором обсудили множество актуальных вопросов, в частности:

взаимодействие власти всех уровней для построения эффективной модели территориальной обороны и национального сопротивления;

начало программы термомодернизации, благодаря которой Украина сможет сократить импорт газа на 2,5%, а более 1,5 млн граждан уже в следующем отопительном сезоне будут платить за тепло меньше;

продолжение "Большого строительства", которое на наших глазах меняет дороги, города, городки и села;

обустройство 24 реабилитационных центров в каждом из регионов нашего государства и обеспечение достойной оплаты труда медиков.

Также он отметил, что провел встречу с действующим главой ОБСЕ и министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау.

В который раз акцентировал, что Украина выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта во всех имеющихся переговорных форматах.

"Завершили день выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны. На нем утвердили Стратегию морской безопасности Украины, рассмотрели вопросы обеспечения национальной безопасности от внутренних и внешних угроз и приняли решение о применении санкций к ряду компаний и телеканалов", - сказал он.

P.S. Ни один действительно наш, украинский телеканал не пострадал.

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