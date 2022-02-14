Силовые структуры Украины не видят признаков того, что Россия может в ближайшие дни начать широкомасштабное наступление. Об этом по итогам закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Интерфакс".

Мы полностью осознаем, что происходит сегодня на территории нашей страны, мы осознаем те риски, которые есть на территории нашей страны. Но ситуация находится абсолютно под контролем, более того - мы пока не видим, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить 16-го или 17-го числа. Мы этого не видим.

Данилов также призвал не "раздувать ситуацию", поскольку дестабилизация внутренней ситуации в стране играет на руку противнику.

По всем данным разведки, которые у нас есть на сегодня, - и нашей разведки, и разведки наших партнеров - дестабилизация внутренней ситуации на территории нашей страны - это для них ситуация номер один. Без внутренней дестабилизации сделать какие-то неприятности нашей стране сегодня они не могут.

Секретарь СНБО не исключил возможности провокаций после того, как Государственная Дума РФ рассмотрит на заседании 15 февраля вопрос о признании "ЛНР" и "ДНР".

Я говорю о полномасштабном наступлении, еще раз подчеркиваю, мы его сегодня не видим. Могут ли быть какие-то беспорядки со стороны Российской Федерации? Да, могут. Мы к этому готовы, мы понимаем.

Закрытие воздушного пространства и портов Украины не обсуждается, заявил Данилов. И призвал СМИ не сеять панику.

Эти глупости, что сегодня должны были приниматься решения по перекрытию нашего воздушного пространства, по закрытию каких-то морских портов, не соответствуют действительности... Мы небо наше не закрываем.

Читайте также Зеленский призвал элиты вернуться в Украину в ближайшие сутки

Секретарь СНБО сообщил, что за пределами Украины на данный момент находятся 23 депутата Верховной Рады.

Напомним, что США и Великобритания считают, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля. Об этом якобы заявил президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО.