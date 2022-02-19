Президент США Джо Байден рассказал, что российский лидер Владимир Путин принял решение напасть на Украину. Об этом Байден сообщил во время брифинга.

По словам американского лидера, пока не началось вторжение России в Украину, Москва может выбрать путь дипломатии для урегулирования ситуации. "Еще не поздно пойти на деэскалацию и вернуться за стол переговоров".

Мы говорим о планах РФ громко и постоянно. Но не потому, что хотим конфликта. Мы делаем все что в наших силах, чтобы убрать любую причину для России оправдать свои действия по вторжению в Украину.

Отмечается, что в ходе брифинга Байден заявил, что агрессия России против Украины может начаться в ближайшие дни, и если это случится, то Киев тоже подвергнется атаке. При этом его доказательствами служат данные разведки США.

Читайте также, в Минобороны России заявили о возвращении эшелона с техникой подразделений танковой армии Западного военного округа, который граничит с северными областями Украины, в пункт постоянной дислокации. Там уверяют, что отводят танки на тысячу километров.

Кроме того, в Министерстве обороны Великобритании создали карту, на которой обозначены гипотетические маршруты, по которым Россия будет вторгаться на территорию Украины. На карте стрелками показаны направления передвижения войск и украинские города.