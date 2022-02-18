Байден приготовил выступление по ситуации вокруг Украины [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден выступит сегодня вечером с обновленной информацией относительно ситуации вокруг Украины. Выступление американского лидера ожидается около 23:00 по киевскому времени. Об этом сообщает телеканал CNN.
Перед выступлением по Украине, по словам корреспондента, Байден проведет переговоры союзниками. К сегодняшнему брифингу пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки присоединятся два высокопоставленных представителя Совета нацбезопасности США.
Отмечается, это уже будет второе посвященное Украине выступление Байдена за последние недели. В прошлый раз Байден сказал, что Вашингтон еще не знает, принял ли президент России решение напасть на Украину, но предупредил Москву о последствиях в случае такого шага.
Читайте также, Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля, об этом заявил президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО. Неназванный британский чиновник заявил изданию, что у Великобритании "иная интерпретация данных разведки" о 16 февраля.
Кроме того, президент США Джо Байден провел встречу с мировыми лидерами и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО остается открытым для диалога, обеспечивая при этом защиту всех союзников, с Москвой нужно разговаривать и искать пути решения сложившейся ситуации.
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