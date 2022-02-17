В Министерстве обороны Великобритании создали карту, на которой обозначены гипотетические маршруты, по которым Россия будет вторгаться на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На карте стрелками показаны направления передвижения войск и украинские города, которые в первую очередь могут быть захвачены. Судя по карте, один из наиболее сильных ударов может быть нанесен по Киеву, а также по Днепру, который могут атаковать с двух сторон.

Отмечается, что в Министерстве подчеркнули, что Россия сохраняет значительное военное присутствие и может совершить вторжение без дальнейшего предупреждения.

Читайте также, Россия приняла решение отправить к границе с Украиной еще 7 тысяч военнослужащих. Таким образом была увеличена воинская мощь страны-агрессора, некоторые из военнослужащих прибыли 16 февраля, также Россия увеличила количество дезинформации.

Кроме того, Минобороны России сообщило о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной, Российская Федерация стянула к украинской границе около 120 тысяч военных.