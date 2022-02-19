Самопровозглашенные республики Донбасса начали эвакуацию жителей в Россию [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Самопровозглашенные республики Донбасса объявили об эвакуации жителей в Россию. Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что в первую очередь будут вывозить женщин, детей и людей пожилого возраста. Эвакуированных разместят в Ростовской области. После обращения Пушилина в Донецке включили сирены, а жители города выстроились в очереди к банкоматам.
Вскоре об эвакуации объявили и в "ЛНР". Ее главарь Леонид Пасечник призвал жителей, которые не мобилизованы и не задействованы в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать в Россию.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту России с просьбой оказать экстренную помощь из-за непредвиденного наплыва беженцев. Владимир Путин, в свою очередь, отправил в Ростовскую область исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна для организации условий размещения жителей Донбасса. Также он поручил правительству России срочно выплатить каждому беженцу по 10 тыс. рублей (3700 грн).
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. Украинские военные сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны "республик".
Украинская сторона на фоне обострения на Донбассе опровергает заявления оккупационных властей о наступлении и диверсиях на химических объектах. Киев привержен дипломатическому урегулированию.
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