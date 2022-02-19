Мобилизируют всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет Источник: ТАСС

Главари самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации.

Из указа, который опубликован на сайте "главы ДНР", следует, что мобилизация пройдет на всей территории Донецкой "республики". В соответствии с документом, пройдет призыв граждан, пребывающих в запасе, и осуществлена поставка техники для обеспечения нужд "Народной милиции "ДНР".

Кроме того, Пушилин предписал правительству республики перевести ее экономику на работу в условиях военного времени.

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Аналогичный документ размещен на сайте "главы ЛНР". Указ предписывает привести в полную боевую готовность части "Народной милиции "ЛНР", другие воинские и специальные формирования, а также гарантировать их укомплектование личным составом по штату военного времени. Глава ЛНР также установил запрет на выезд за пределы республики для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. Украинские военные сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны "республик".

Украинская сторона на фоне обострения на Донбассе опровергает заявления оккупационных властей о наступлении и диверсиях на химических объектах. Киев привержен дипломатическому урегулированию.