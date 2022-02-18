Обострение на Донбассе: Украина отрицает наступление и диверсии [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Украинская сторона на фоне обострения на Донбассе опровергает заявления оккупационных властей о наступлении и диверсиях на химических объектах. Киев привержен дипломатическому урегулированию.
Об этом сообщает в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию", - отметил он.
Отметим, сегодня оккупанты распространили информацию о якобы попытках диверсий на химических объектах завода "Стирол" в Горловке и на нефтебазе в Оленовке.
Как заявили в Генштабе ВСУ, подразделения Объединенных сил соблюдают минские соглашения и нормы международного гуманитарного права.
"Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия - страна-оккупант", - говорится в сообщении.
Напомним, обострение на Донбассе продолжается второй день, сегодня боевики открыли огонь из артиллерии вблизи железнодорожной станции Скотоватая, из-за чего движение пригородных и грузовых ограничено.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Украинские власти обратились в Совет Безопасности ООН с предложением обсудить обращение о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Киев просит рассмотреть ситуацию с этим обращением 17 февраля. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Минские соглашения не могут быть выполнены на "российских условиях". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонной беседы с генсеком ООН Антониу Гутеррешем
На цю зустріч у Берлін радники президентів України та Росії прибули з дещо різною метою. У Києві заявляли про необхідність розблокувати роботу тристоронньої контактної групи, щоб поговорити про обмін полоненими та відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду.
Вопрос о миротворцах ООН на Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИДа РФ Петр Ильичев
Уступки по вопросу территориальной целостности Украины и начало диалога с непризнанными "республиками" на Донбассе - это "красные линии", которые Киев переступать не будет. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал по итогам встречи в Киеве с немецкой коллегой Анналеной Бербок
Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии Александер Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавский находятся на подконтрольной Киеву части Луганской области. Об этом на брифинге сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба