Сборная Норвегии досрочно стала победителем медального зачета Олимпийских игр в Пекине. Команда Норвегии завоевала 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.

На втором месте располагается сборная Германии, на счету которой 10 золотых медалей. Немецкие спортсмены, идущие вторыми в медальном зачете (10 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых наград) на Олимпиаде в Пекине будут представлены еще в четырех дисциплинах и, таким образом, они лишились шансов догнать норвежцев в медальном зачете.

Третью строчку занимают спортсмены из США (8-9-6).

Украинские спортсмены занимают 24-ю строчку медального зачета. Единственное медаль нашей сборной принес Александр Абраменко. Украинец завоевал "серебро" во фристайле.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр

№ Страна Золото Серебро Бронза Сумма

В программу Олимпиады в Пекине входят семь видов спорта согласно классификации МОК, объединяющие 15 дисциплин. На Играх-2022 разыграют 109 комплектов медалей (на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2018 года в корейском Пхенчхане).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. В заключительный день соревнований будут разыграны пять комплектов наград.

Напомним, что на Играх в Пекине украинская лыжница Валентина Каминская попалась на допинге и была отстранена от соревнований. После скандала она заявила о завершении спортивной карьеры.