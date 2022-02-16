Абраменко принес Украине первую медаль Олимпиады-2022 по фристайлу [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Александр Абраменко стал автором первой награды Украины на зимних Олимпийских играх в Пекине. Украинец получил "серебро" во фристайле.
Прыжок Александра Абрамова был оценен в 116.50. Украинский фристайлист уступил только представителю Китая.
Ранее писали, что украинский фристайлист Александр Окипнюк совершил сенсационный прыжок во время второй попытки квалификации на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине и вышел в финал соревнований.
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