Александр Абраменко стал автором первой награды Украины на зимних Олимпийских играх в Пекине. Украинец получил "серебро" во фристайле.

Прыжок Александра Абрамова был оценен в 116.50. Украинский фристайлист уступил только представителю Китая.

Ранее писали, что украинский фристайлист Александр Окипнюк совершил сенсационный прыжок во время второй попытки квалификации на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине и вышел в финал соревнований.

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