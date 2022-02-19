Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги 58-й конференции по безопасности, которая проходила в немецком городе Мюнхен. Об этом глава государства написал на своей странице в Telegram.

По его словам, все вопросы, поднятые на конференции, требуют ответов, так как вместо них будет тишина, однако на Востоке страны ее не будет.

58-я Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Да, вопросов было действительно много. И все они нуждаются в ответах, потому что пока вместо них будет тишина – тишины не будет на фронте. На востоке Украины. То есть – в Европе. То есть – во всем мире. Надеюсь, это наконец-то понимает и Европа, и мир. Спасибо всем, с кем сегодня встречался, за плодотворный диалог и поддержку.

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля летит в Мюнхен (Германия) для участия в ежегодной конференции по безопасности. Дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене сказал, что в заявлениях мировых государств о войне присутствует вранье. Мир говорит, что не хочет воевать, при этом Россия уверяет, что не будет нападать. Чьи-то заявления являются неправдивыми.

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