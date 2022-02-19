Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене сказал, что в заявлениях мировых государств о войне присутствует вранье.

По словам главы государства, мир говорит, что не хочет воевать, при этом Россия уверяет, что не будет нападать. Чьи-то заявления являются неправдивыми.

Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия не хочет нападать. Кто-то из нас лжет. Это еще не аксиома, но уже не гипотеза.

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться. Зеленскому задали вопрос, знает ли он, какие у Путина планы по Украине, на что Зеленский ответил: "Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля летит в Мюнхен (Германия) для участия в ежегодной конференции по безопасности. Дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины.