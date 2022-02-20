В воскресенье, 20 февраля 2022 года, в столице Китая Пекине завершились зимние Олимпийские игры. Об этом сообщат пресс-служба спортивного события.

Таким образом, лидером медального зачета по итогам Олимпиады стала Норвегия, в активе которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. На втором месте - Германия (12-10-5), на третьем - Китай (9-4-2). На четвертом месте - США (8-9-7), на пятом - Швеция (8-5-5).

Отмечается, что украинские спортсмены завершили Олимпиаду на 25-м месте в медальном зачете благодаря серебряной медали фристайлиста Александра Абраменко. На прошлых Играх в Пхенчхане украинская сборная была 22-й. Известно, что церемония закрытия Игр пройдет в 14:00 по киевскому времени.

Читайте также, сборная Норвегии досрочно стала победителем медального зачета Олимпийских игр в Пекине. Команда Норвегии завоевала 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей, на втором месте располагается сборная Германии, на счету которой 10 золотых медалей.

Кроме того, международное агентство допинг-тестирования отстранило украинку Валентину Каминскую от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года, украинка уже проинформирована о подозрении в нарушении антидопинговых правил.

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