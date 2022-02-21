Кулеба резко обратился к России [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на фейковые российские заявления о якобы агрессии со стороны украинских военных.
Он призвал Россию остановить свою фабрику фейков.
"Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина: не нападала на Донецк, Луганск, не посылала диверсантов или БТРы через границу, не обстреливала территорию РФ или КПП на границе, не совершала диверсий, не планирует подобных действий. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков",- заявил Кулеба в Twitter.
Напомним, Путин и Макрон 20 февраля обсудили вопрос обострения ситуации на Донбассе и договорились о заседании ТКГ по Донбассу.
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