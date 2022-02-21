Президент России Владимир Путин 21 февраля на заседании Совета безопасности РФ заявил, что намерен выслушать мнение членов Совбеза по обращениям главарей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также Госдумы о признании независимости этих образований.

Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею в виду и обращение руководителей "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" к России с просьбой признания их суверенитета, и постановление Государственной Думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики.

По словам Путина, Россия изначально делала все, чтобы мирным путем разрешить противоречия между Киевом и Донбассом. Ход событий показывает, что нынешние власти Украины не собираются исполнять Минские соглашения, заявил российский президент.

15 февраля Госдума одобрила постановление об обращении к президенту России о необходимости признания "ДНР и "ЛНР". Совет Федерации анонсировал внеочередное заседание на 22 февраля.

Верховная Рада Украины призвала другие страны не признавать возможные решения Москвы относительно "ДНР" и "ЛНР". Владимир Путин заявил на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции, что Госдума, обратившись к нему с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР", ориентируется на общественное мнение, и подавляющее большинство россиян сочувствует жителям Донбасса.

Как сообщали "Подробности", 19 января депутаты Госдумы от КПРФ, в том числе главный коммунист России Геннадий Зюганов, внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании "республик" на Донбассе.