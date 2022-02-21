Путин предложил Совбезу РФ обсудить признание "ЛДНР" [ Редактировать ]
Источник: Пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин 21 февраля на заседании Совета безопасности РФ заявил, что намерен выслушать мнение членов Совбеза по обращениям главарей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также Госдумы о признании независимости этих образований.
Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею в виду и обращение руководителей "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" к России с просьбой признания их суверенитета, и постановление Государственной Думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики.
По словам Путина, Россия изначально делала все, чтобы мирным путем разрешить противоречия между Киевом и Донбассом. Ход событий показывает, что нынешние власти Украины не собираются исполнять Минские соглашения, заявил российский президент.
15 февраля Госдума одобрила постановление об обращении к президенту России о необходимости признания "ДНР и "ЛНР". Совет Федерации анонсировал внеочередное заседание на 22 февраля.
Верховная Рада Украины призвала другие страны не признавать возможные решения Москвы относительно "ДНР" и "ЛНР". Владимир Путин заявил на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции, что Госдума, обратившись к нему с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР", ориентируется на общественное мнение, и подавляющее большинство россиян сочувствует жителям Донбасса.
Как сообщали "Подробности", 19 января депутаты Госдумы от КПРФ, в том числе главный коммунист России Геннадий Зюганов, внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании "республик" на Донбассе.
по теме
Решение по вопросу признания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" будет принято в понедельник, 21 февраля. Об этом заявил президент России Владимир Путин после совещания с членами Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин проведет 21 февраля заседание Совета безопасности России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
По словам секретаря СНБО, что у России не получится "спровоцировать" Украину "на активные действия", а президенты России и США не могут решить судьбу Украины без ее непосредственного участия
Ждать российского вооруженного вторжения в Украину ближайшие день-два не стоит, поскольку ни на одном из участков границы с Украиной Россия не сформировала ударную группировку для наступления. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр обороны Алексей Резников
Украинские власти обратились в Совет Безопасности ООН с предложением обсудить обращение о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Киев просит рассмотреть ситуацию с этим обращением 17 февраля. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба