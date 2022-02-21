Путин созвал внеочередное заседание Совбеза России [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Президент России Владимир Путин проведет 21 февраля заседание Совета безопасности России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На уточняющий вопрос, является ли это заседание экстренным или регулярным, представитель Кремля сказал, что оно "не регулярное". Песков уклонился от ответа, какой будет повестка заседания.
Также у Путина запланированы в понедельник несколько международных телефонных разговоров, добавил его пресс-секретарь.
15 февраля Госдума одобрила постановление об обращении к президенту России о необходимости признания "ДНР и "ЛНР". Совет Федерации анонсировал внеочередное заседание на 22 февраля.
Верховная Рада Украины призвала другие страны не признавать возможные решения Москвы относительно "ДНР" и "ЛНР". Владимир Путин заявил на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции, что Госдума, обратившись к нему с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР", ориентируется на общественное мнение, и подавляющее большинство россиян сочувствует жителям Донбасса.
Как сообщали "Подробности", 19 января депутаты Госдумы от КПРФ, в том числе главный коммунист России Геннадий Зюганов, внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании "республик" на Донбассе.
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