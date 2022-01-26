В Госдуме обратились к Путину с призывом дать оружие "ДНР" и "ЛНР" [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Россия должна оказать помощь самопровозглашенным "республикам" на востоке Украины в виде поставок отдельных видов вооружений для "повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии". С таким заявлением выступил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.
Мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол "киевского режима". В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой "республикам" в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.
Ранее сегодня, 26 января, с таким же призывом выступил первый вице-спикер Совета федерации и секретарь генсовета провластной партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
Как сообщали "Подробности", 19 января депутаты Госдумы от КПРФ, в том числе главный коммунист России фракции Геннадий Зюганов, внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании "республик" на Донбассе.
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