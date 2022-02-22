Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о признании Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", осудив это решение, которое подрывает территориальную целостность Украины и нарушает Минские договоренности.

По его словам, это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины. В 2015 году Совет Безопасности ООН, в который входит Россия, подтвердил свое полное уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Альянс поддерживает территориальную целостность Украины.

Я осуждаю решение России о признании самопровозглашенных "Донецкой Народной Республики» и "Луганской Народной Республики". Это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения, стороной которых является Россия.

Отмечается, что в ЕС назвали признание Россией ДНР и ЛНР нарушением международного права, обещали реагировать твердо. ЕС ответит санкциями, заявила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Глава МИД Великобритании Трасс заявила, что признание демонстрирует вопиющее пренебрежение обязательствами России по Минским соглашениям.

Известно, что премьер Польши призывает срочно собрать саммит ЕС и ввести против России санкции за признание ЛНР и ДНР, а председатель Сейма Литвы заявила, что инициирует резолюцию в Сейме о том, что изменение статуса Донбасса не будет признано никогда.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин после признания так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс, в эти минуты президент Украины Владимир Зеленский проводит заседание СНБО.