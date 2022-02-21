Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу, что признает так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". И подпишет соответствующий указ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер рассказал собеседникам об итогах расширенного заседания Совета безопасности России, на котором рассматривалось признание "ЛДНР".

С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ. Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов.

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