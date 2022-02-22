Війська ЗСУ не проводять жодних воєнних операцій - Данілов [ Редактировать ]
Попри спроби агресора спровокувати Україну - наші війська не проводять і не планують жодних воєнних операцій, - заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Київ дотримується лише мирних, дипломатичних кроків на шляху деокупації окремих районів Луганщини й Донеччини.
Олексій Данілов, секретар РНБО:
Ми розуміємо що відбувається - бажання РФ спровокувати нас на активні дії не вийдуть. Наше завдання доволі просте - мирним шляхом повернути ті території, що на сьогодні окуповані Російською Федерацією. Ми не можемо вести військові дії проти частини нашого населення. Крапка.
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