В Украине за минувшие сутки от коронавирусной инфекции иммунизировали 56 726 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, за 24 часа первую дозу получили 15 443 человека, вторую дозу - 26 027 людей, дополнительную дозу получили 350 человек, а бустерную - 14 906 людей.

Отмечается, что с начала кампании по вакцинации привиты 15 695 806 человек, из них получили первую дозу - 15 695 804 человека, получили две дозы - 15 148 026 людей, дополнительную дозу - 26 860 человек, а бустерную - 683 414 людей. Всего проведено 31 554 104 прививки.

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