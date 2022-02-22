Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время которого, в частности, поднимался вопрос признания Россией так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщил Зеленский в Twitter.

"Провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выразил благодарность за поддержку позиции Украины относительно последних провокационных решений РФ", - написал Зеленский.

Глава государства также поблагодарил Эрдогана за поддержку инициативы по проведению саммита государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Украины, Турции и Германии.

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 февраля, выпустил видеообращение к гражданам. На заседании СНБО, на котором обсуждали решение российского президента Владимира Путина признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.