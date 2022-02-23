За минувшие сутки, 22 февраля, в Украине зафиксировано 25 062 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 (из них детей - 2 427, медработников - 665). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки:

госпитализированы - 3 140 человек;

летальных случаев - 297;

выздоровели - 37 432 человека.

62 935 человек были вакцинированы против COVID-19:

первую дозу получили 16 844 человека;

вторую дозу - 27 071;

дополнительную дозу - 598;

бустерную дозу - 18 422.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в ближайшее время Ривненская, Закарпатская и Ивано-Франковская области могут достичь показателей, которые позволят отменить "красный" уровень эпидемиологической опасности.