Коронавирус в Украине: данные за 23 февраля [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За минувшие сутки, 22 февраля, в Украине зафиксировано 25 062 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 (из них детей - 2 427, медработников - 665). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки:
- госпитализированы - 3 140 человек;
- летальных случаев - 297;
- выздоровели - 37 432 человека.
62 935 человек были вакцинированы против COVID-19:
- первую дозу получили 16 844 человека;
- вторую дозу - 27 071;
- дополнительную дозу - 598;
- бустерную дозу - 18 422.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что в ближайшее время Ривненская, Закарпатская и Ивано-Франковская области могут достичь показателей, которые позволят отменить "красный" уровень эпидемиологической опасности.
по теме
За минувшие сутки, 15 февраля, в Украине зафиксировано 31 513 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 (из них детей - 2 872, медработников - 992)
За минувшие сутки, 14 февраля, в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 (из них детей - 2 393, медработников - 884)
За минувшие сутки, 13 февраля, в Украине зафиксировано 16 993 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 (из них детей - 1 447, медработников - 252)
За минувшие сутки, 11 февраля, в Украине зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 029, медработников – 864). Об этом сообщает Минздрав Украины
За минувшие сутки, 4 февраля, в Украине зафиксировано 42 533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4 268, медработников - 920)