На территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 24 440 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, за весь период эпидемии в стране заболели - 4 758 773 человека; выздоровели - 3 985 601 человек; летальных случаев - 104 932. При этом за 24 часа госпитализировали 1553 человека; летальных исходов - 287; выздоровели - 33 238 человек. Протестировали методом ПЦР - 39762 человека, методом ИФА - 4890, экспресс-тестами - 52 320.

Отмечается, что наибольшее количество инфицированных COVID-19 находится в Киеве, Днепропетровской и Николаевской областях.

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Кроме того, Украина вышла на пик волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Волна в стране проходит без без серьезных нагрузок на стационарную медицинскую помощь на территории Украины, данные приводит Министерство здравоохранения.