Что будет дальше с минскими договоренностями: в Раде дали ответ [ Редактировать ]
Глава комитета Верховной Рады по внешней политике и член украинской делегации в ТКГ Александр Мережко заявил, что пока что никакой альтернативы ТКГ нет.
По его словам, надо подождать немного, чтобы понять, минские договоренности полностью умерли или нет.
В начале марта должна состояться очередная встреча ТКГ.
"Думаю, мы на нее придем - вопрос в том, придет ли другая сторона", - сказал Мережко.
Москва и ранее не признавала себя стороной минских договоренностей и с ее точки зрения даже после признания "ЛДНР" ничего не поменялось.
В то же время, как отметил Мережко, есть ряд практических вопросов, связанных с Донбассом, которые так или иначе надо будет решать. В частности, об освобождении незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев.
"Какая-то коммуникация все равно должна быть, и наших людей надо возвращать, но на данный момент нет понимания, с кем и как разговаривать", - заключил депутат.
Напомним, что 21 февраля Владимир Путин признал суверенитет "ДНР" и "ЛНР", а также подписал с их главарями договор о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи, который также предусматривает отправку российской армии на Донбасс. На следующий день Госдума и Совет федерации единогласно поддержали решение Путина и ратифицировали документы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
"Мінськ" поховали, забили цвях в його труну. Зробила це Російська Федерація. - Олексій Гончаренко
Российский лидер высказался после подписания законов о признании "ЛДНР"
Визнання псевдореспублік означає пряму агресію Росії проти України й дає підстави західним партнерам запровадити нові санкції проти кремлівського керівництва.
Якщо буде необхідно, в країні запровадять воєнний стан. Якщо президент підпише відповідний указ.
Резніков запевняє: заявленого відведення військ, про яке так активно говорить Росія, не бачать. І називає нову цифру - на кордоні та в Чорному морі їх навпаки побільшало - нарахували близько ста п'ятдесяти тисяч.