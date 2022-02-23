Глава комитета Верховной Рады по внешней политике и член украинской делегации в ТКГ Александр Мережко заявил, что пока что никакой альтернативы ТКГ нет.

По его словам, надо подождать немного, чтобы понять, минские договоренности полностью умерли или нет.

В начале марта должна состояться очередная встреча ТКГ.

"Думаю, мы на нее придем - вопрос в том, придет ли другая сторона", - сказал Мережко.

Москва и ранее не признавала себя стороной минских договоренностей и с ее точки зрения даже после признания "ЛДНР" ничего не поменялось.

В то же время, как отметил Мережко, есть ряд практических вопросов, связанных с Донбассом, которые так или иначе надо будет решать. В частности, об освобождении незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев.

"Какая-то коммуникация все равно должна быть, и наших людей надо возвращать, но на данный момент нет понимания, с кем и как разговаривать", - заключил депутат.

Напомним, что 21 февраля Владимир Путин признал суверенитет "ДНР" и "ЛНР", а также подписал с их главарями договор о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи, который также предусматривает отправку российской армии на Донбасс. На следующий день Госдума и Совет федерации единогласно поддержали решение Путина и ратифицировали документы.

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