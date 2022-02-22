Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков после заявления о выходе из Минских соглашений уже усомнился и в целесообразности проведения экстренного саммита стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РФ).

В Кремле придумали новое условие для "нормандского саммита".

Спикер Путина говорит, что вероятность проведения экстренного саммита лидеров или советников глав стран "нормандской четверки" будет зависеть от того, что на нем предложат рассмотреть, от конкретных предложений на повестке дня.

По его словам, "это не должно быть диалогом в формате "переливания из пустого в пустое".

"Будет все зависеть от конкретики предложений, от соображений по поводу возможного содержания таких контактов", - сказал Песков.

В то же время, несмотря на очередную отговорку для непроведения переговоров в "нормандском формате", спикер Путина сказал, что, мол, "Россия сохраняет открытость к дипломатическому общению и заинтересована в этом".

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к бойцам Вооруженных сил Украины. Он заявил, что украинцев непременно ждет победа, потому что они на своей земле.

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